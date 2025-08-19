BIST 100 Gün Sonu: Endeks 10.962,02'den Kapandı

BIST 100 günü yüzde 0,30 artışla 10.962,02 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 31,02 puan ve %0,28 artışla 10.960,78 puan seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 10.915,63 puan ve en yüksek 10.993,61 puan arasını gören endeks, günü önceki kapanışa göre %0,30 değer kazanarak 10.962,02 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 18,30 puan ve %0,15 artışla 12.134,96 puan seviyesinden kapandı.

Endeks ve sektör dağılımı

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi %0,07 değer kaybederken, mali endeks %0,75, teknoloji endeksi %0,18 ve hizmetler endeksi %0,06 değer kazandı.

BIST 100 kapsamındaki hisselerin 48'i prim yaptı, 50'si geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler arasında Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Pegasus Hava Taşımacılığı yer aldı.

Altın ve emtia piyasası

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 325,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,3 azalışla 4 milyon 406 bin lira oldu.

Tahvil piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,57, bileşik getirisi yüzde 39,91 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB efektif kuru ve döviz pariteleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,7834, satışta 40,9468 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,7799, satışta 40,9433 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1672, sterlin/dolar paritesi 1,3502 ve dolar/yen paritesi 147,707 düzeyinde seyrediyor.

Petrol

Londra Brent tipi ham petrolün varili, %0,6 azalışla 65,8 dolardan işlem görüyor.