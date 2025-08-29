BIST 100 Gün Sonu: Endeks 11.288,05'ten Kapandı

Borsa İstanbul'da Gün Sonu

BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 11.262,82 puanı, en yüksek 11.405,54 puanı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamladı. Gün boyunca endeks 80,73 puan azaldı.

Endeks ve Sektör Performansı

Endeks güne 19,54 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.388,31 puandan başladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 122,72 puan ve yüzde 0,98 değer kaybederek 12.423,20 puandan kapandı.

Öne çıkan sektörlerde düşüşler kaydedildi: mali endeks yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,47 geriledi.

BIST 100 kapsamındaki hisselerin 29'u prim yaparken, 71'i geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Sasa Polyester, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve Akbank yer aldı.

Diğer Piyasalar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 3 bin 446,3 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 milyon 506 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,76, bileşik getirisi yüzde 38,96 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,9154, satışta 41,0794 lira olarak açıkladı. TCMB'nin önceki efektif kuru alışta 40,9448, satışta 41,1089 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla pariteler şu düzeyde seyrediyor: avro/dolar 1,1699, sterlin/dolar 1,3512 ve dolar/yen 146,878.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 67,4 dolar seviyesinden işlem görüyor.