BIST 100 Haftayı Rekor Kapanışla Tamamladı

BIST 100 günü %0,52 yükselişle 11.372,33'ten kapatarak haftalık rekor kırdı; işlem hacmi 146 milyar lira oldu. Powell'ın konuşması risk iştahını artırdı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:54
Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, günü %0,52 değer kazanarak 11.372,33 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 58,43 puan artarken gün içinde 11.398,27 puan ile rekor seviyeyi test etti.

Günlük toplam işlem hacmi 146 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,30, holding endeksi %0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2,74 ile kimya petrol plastik, en çok kaybettiren ise %1,25 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşması risk iştahını artırdı. Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." dedi.

Endeks, gün içinde test ettiği seviyelerle birlikte 11.372,33 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde dış ticaret dengesi, işsizlik oranı ile reel kesim ve ekonomik güven endeksleri'nin; yurt dışında ise ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları'nın yoğun veri gündeminde yer alacağını belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyeleri direnç, 11.300 ve 11.200 puan ise destek konumunda bulunuyor.

