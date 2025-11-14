Bakan Bayraktar: Enerjide Bağımsız Türkiye İçin Enerji Uzmanlarına Görev Düşüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarının hayata geçirilmesinde en kritik aktörlerden birinin enerji uzmanları olduğunu belirterek, sektöre yönelik vizyonunu paylaştı.

Etkinlik ve katılım

Bayraktar, Enerji Uzmanları Derneği bünyesinde oluşturulan ve faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) çatısı altında sürdüren düşünce ve paylaşım platformu EPIX'in "Enerji, Vizyon ve Bir Portre" temalı söyleşisinde konuştu. Programa EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı; etkinlikte EPDK başta olmak üzere enerji sektöründe çalışan yaklaşık 700 genç enerji uzmanı yer aldı.

Gündem: Kesintisiz hizmet ve maliyet düşürme

Bayraktar, Türkiye’nin 7 gün 24 saat esasına göre 86 milyon vatandaşa kesintisiz elektrik ve doğal gaz iletmek ve 32 milyon araç için yakıt sağlamak üzere çalıştıklarını vurguladı. Türkiye’nin enerji maliyetlerini azaltma, katma değerli üretim ve karbon nötrlük hedeflerine uygun politika geliştirdiklerini ifade etti.

Yerli ve yenilenebilir enerji vizyonu

Bayraktar enerji politikalarını özetlerken "Bu modelin içerisinde yenilenebilir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum düzeyde ekonomimize katmamız lazım. Enerjisini verimli kullanan bir Türkiye var. Enerjimizi verimli kullanmamız lazım. Petrol ve doğal gazını arayan, bulan, üreten bir Türkiye var. Bunu hem Türkiye’de hem de yurt dışında yapan bir Türkiye var. Nükleeri mutlaka enerjiye katmış bir Türkiye olmamız gerekiyor. Madenlerini de katma değerli bir şekilde ekonomisine katan bir Türkiye var; vizyonumuz budur" ifadelerini kullandı.

Gabar keşfi ve üretim artışı

Bakan, 2016'da uygulanan strateji değişikliğiyle Türkiye’nin denizlerde kendi gemileri ve mühendisleriyle arama faaliyetlerine başladığını ve Gabar'da keşif yapıldığını anlattı. Bayraktar, "Türkiye Petrolleri 2016’da günde 30-36 bin varil petrol üretirken, sadece Gabar’dan bugün 80 bin varil petrol üretilir hale geldik. Yani, 2,5 katına çıkardık" dedi.

Kaya gazı ve yeni potansiyel

Kaya gazı ve kaya petrolü çalışmalarına da değinen Bayraktar, Diyarbakır ve Trakya’da yürütülen projelerden umutlu olduklarını söyledi: "Bu, yeni bir alan ve buradan çok ümitli olduğumuzu söyleyebilirim. Bu Gabar’ın da üzerine çıkabilecek potansiyele sahip bir alan."

Merkez ülke hedefi

Türkiye’nin enerjide merkez ülke olma hedefini değerlendiren Bayraktar, "Neden merkez ülke olmayalım; buna coğrafyamız, enerji altyapımız, hukuki altyapımız, regülasyon altyapımız, pazarımız müsait" diye konuştu. Gaz piyasasında rekabeti mümkün kılan altyapının Türkiye’yi enerji merkezi konumuna getirdiğini, transit ötesinde güvenilir bir tedarikçi olma yönünde adımlar atıldığını belirtti. Elektrikte de komşularla artan enterkonneksiyon ve yükselen üretim kapasitesine dikkat çekti.

Enerji uzmanlarına çağrı

Bayraktar, enerji sektörünün en önemli paydaşlarından biri olarak uzmanlara vurgu yaparak şunları söyledi: "Çünkü işin hem strateji tarafında hem bunları hayata geçirme noktasında, işin tasarımından projelerin hayata geçmesine, onların denetimine birçok alanda çok önemli rolleri var. ‘Enerjide bağımsız bir Türkiye’ hedefiyle yürüdüğümüz yolda en önemli görev onlara düşüyor". Uzmanlardan veriye dayalı politika önerileri ve küresel eğilimleri okumalarını beklediğini vurgulayan Bayraktar, "Onların büyük resmi görmeleri benim için en değerli kısımlardan bir tanesi. Dünyanın nereye gittiğini okumaları lazım. Bu kadar önemli yetkinliği olan bir ekiple bizim daha iyi işler çıkarmamız lazım, daha çok çalışmamız lazım" dedi.

