BIST 100 İlk Yarıda Yatay Seyretti — İşlem Hacmi 42,7 Milyar Lira

BIST 100, günün ilk yarısında 2,12 puan artışla 11.370,89 seviyesinde yatay seyretti; işlem hacmi 42,7 milyar lira, işsizlik temmuzda yüzde 8 oldu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:16
Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,12 puan artışla yatay bir seyir izleyerek 11.370,89 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 42,7 milyar lira oldu.

Sektör ve Veri Gündemi

Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 3,41 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,35 ile madencilik oldu.

Yurt içinde işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8 oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verileri öncesinde karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını önceki kapanışının hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 puanın direnç, 11.250 ve 11.150 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

