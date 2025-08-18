DOLAR
BIST 100 Kapanış: 10.929,77 ile %0,54 Artış

Yayın Tarihi: 18.08.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 18:43
BIST 100 Günü %0,54 Artışla 10.929,77 Puanla Tamamladı

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 10.850,22 puanı ve en yüksek 10.942,58 puanı gördü. Endeks, güne 40,71 puan ve yüzde 0,37 artışla 10.911,28 puandan başladı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 değer kazanarak 10.929,77 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 51,15 puan ve yüzde 0,42 artışla 12.116,66 puandan kapandı.

Sektör ve Hisse Performansları

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi %1,28, teknoloji endeksi %0,84, mali endeks %0,84 ve hizmetler endeksi %0,39 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 37'si geriledi, 2'si yatay seyretti. Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Hektaş ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ yer aldı.

Altın, Döviz ve Enerji Piyasaları

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3.381,6 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 milyon 418 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,7799, satışta 40,9433 lira olarak açıkladı. TCMB'nin önceki efektif kuru ise alışta 40,7028, satışta 40,8659 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,669, sterlin/dolar 1,3517 ve dolar/yen 147,915 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 azalışla 65,7 dolar seviyesinden işlem görüyor.

