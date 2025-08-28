DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,9 -0,18%
ALTIN
4.483,5 -0,06%
BITCOIN
4.642.883,27 -0,73%

BIST 100 Yükselişle Başladı: Açılış 11.391,96 Puana Çıktı

BIST 100 endeksi, güne %0,29 artışla 11.391,96 puandan başladı; orman kağıt basım öne çıktı, sigorta geriledi. Analistler 11.500-11.600 direnç, 11.300-11.200 destek dedi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:59
BIST 100 Yükselişle Başladı: Açılış 11.391,96 Puana Çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,29 yükselişle 11.391,96 puandan başladı.

Piyasa Özeti

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,48 değer kaybederek 11.359,01 puanla tamamladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 32,95 puan ve %0,29 artışla 11.391,96 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,69 ile sigorta oldu.

Küresel Görünüm ve Veri Takvimi

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonla mücadeleye ilişkin belirsizlikler ve ABD'li çip devi Nvidia'nın bilançosunun ardından karışık bir seyir izleniyor. Yatırımcıların odağında bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri bulunuyor.

Analistler, yurt içinde bugün dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi verilerinin; yurt dışında ise başta ABD olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtiyor.

Teknik Seviyeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

