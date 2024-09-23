BIST 30 Endeksi VİOP'ta Yükselişle Başladı

BIST 30 Endeksi Yükseliş Trendine Girdi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Ekim ayına ait BIST 30 endeksi, haftaya %0,3'lük artışla 11.396,75 puandan başlangıç yaptı. Bu seans öncesinde endeks, bir önceki normal seans kapanışına göre belirgin bir artış gösterdi.

Cuma Günü İflastan Kaçış

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı %0,7'lik düşüşle 11.359,00 puandan kapatmıştı. Ancak akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 11.380,00 puana kadar yükseldi.

Küresel Piyasalarda Faiz İndirimleri Etkisini Gösteriyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından, "yumuşak iniş" olasılığı ekonomideki iyimserliği artırıyor. Para piyasaları, yıl sonuna kadar Fed'den daha fazla faiz indirimi bekliyor.

Bugünün Verileri Bekleniyor

Analistler, bugün Türkiye'de finansal hizmetler güven endeksi ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini belirtti. Teknik olarak, endeks kontratında 11.500 ve 11.600 seviyeleri direnç, 11.350 ve 11.200 puanları ise destek noktası olarak öne çıkıyor.