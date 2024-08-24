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Bitkisel Üretim Destekleri 2024'te Artıyor

Çiftçilere 2024 yılında verilecek bitkisel üretim destekleri açıklandı. Destek miktarları ve mevcut tarımsal destekler detaylandırıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:41
Bitkisel Üretim Destekleri 2024'te Artıyor

2024 Yılı Bitkisel Üretim Destekleri Belli Oldu

Çiftçilere, 2024 yılı için ödenecek bitkisel üretim destekleri açıklandı. Arpa, buğday, çavdar gibi ürünler için dekar başına 185 lira, çeltik için 362 lira destek sağlanacaktır.

Destek Miktarları ve Ürünler

2024 yılında verilecek destekler, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliğinin artırılması hedefiyle belirlenmiştir. Detaylı ödemeler ise şu şekildedir:

  • Arpa, aspir, buğday, çavdar: 185 lira
  • Çeltik: 362 lira
  • Dane mısır, fındık, kuru fasulye: 138 lira
  • Kütlü pamuk: 472 lira
  • Yağlık ayçiçeği, kolza: 206 lira

Ek Destekler ve Uygulamalar

Ayrıca, organik bal üreticilerine kovan başına 50 lira, fındık üreticilerine ise dekara 170 lira destek verilecektir. Havza bazlı desteklerde buğday için kilogram başına 175 kuruş ödenecektir.

Tarım Bakanı'nın Açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizin 2024 yılı için alacakları destekleri önceden bileceği yeni bir sistem getiriyoruz" dedi.

Kararın, 1 Ocak 2024’den itibaren yürürlüğe gireceği ve Tarım Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edildi. Çiftçilere bereketli bir üretim dönemi temennisiyle kararların hayırlı olmasını beklediklerini belirtti.

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