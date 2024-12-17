BM'den 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ne Uluslararası Ödül

BM'den Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ne Ödül

Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi, UN Global Compact tarafından düzenlenen Partnership for Sustainability Award 2024'te ödüle layık görüldü. Limak Vakfı tarafından sürdürülen bu önemli proje, kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki temsilini ve istihdamını artırmayı hedefliyor.

Projenin Küresel Yolculuğu

2015 yılında hayata geçirilen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi, hızla büyüyerek Global Engineer Girls adıyla Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde devam ediyor. Partnership for Sustainability Award 2024'te 'İnsan' kategorisinde ödül alarak önemli bir başarıya imza attı.

Kapsayıcılığın ve Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi

Proje, kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliğini desteklemesi yönüyle bu ödülü kazandı. Limak, kadınların mühendislik sektöründeki yerini güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlama taahhüdünü bir kez daha tescillemiş oldu.

Eğitim ve Kariyer Fırsatları

Genç kadınlara mühendislik alanında eğitim, mentörlük ve kariyer fırsatları sunan proje, yurt içi ve yurt dışında daha geniş kitlelere ulaşma hedefiyle kadınların mühendislik alanındaki potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Limak Vakfı tarafından sürdürülen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi, UN Global Compact tarafından düzenlenen Partnership for Sustainability Award 2024'te ödüle layık görüldü.