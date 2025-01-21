BM IOM Genel Direktörü Pope: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Şart

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında Davos’ta yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılabilmesi için kalıcı bir ateşkesin şart olduğunu belirtti.

Ateşkes Çağrısı

Pope, yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun ateşkesi güçlü bir şekilde desteklediğinden ve uygulanmasını savunduğundan emin olmalıyız çünkü ateşkes olmadan bu yardımları ulaştıramayız" dedi. Gazze'de ihtiyaçların "astronomik" seviyede olduğunu ifade eden Pope, barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi temel insani ihtiyaçların büyük oranda karşılanmadığını vurguladı.

İnsani Yardımların Yetersizliği

Pope, şu ana kadar ulaştırılan insani yardımın ihtiyaç duyulanın yanından bile geçmediğini, çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle yardımların ulaştırılmasının son derece zor olduğunu belirtti. "Ateşkes olmadan, en çok ihtiyaç duyulan yardımları ulaştırmamız mümkün değil" diyerek, insani yardım camiasının durumdan çaresiz olduğunu ifade etti.

Suriye İçin Yeniden Yapılanma Çağrısı

Pope, ayrıca Suriye'deki insani duruma da dikkat çekerek, uluslararası toplumun ülkenin yeniden inşasına yardımcı olması gerektiğini belirtti. "Suriyeli mültecilerin geri dönmesi için güvenli bir ortam yaratılmalı" diyen Pope, yeniden yapılanma sürecinin kapsamlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Göç Dinamikleri

Pope, dünya genelinde her zamankinden daha fazla insanın hareket halinde olduğunu, bu durumun savaş, ekonomik zorluklar ve doğal afetler gibi nedenlere dayandığını kaydetti. İnsanların güvenli ve yasal bir biçimde hareket edebilmesi için fırsatlar oluşturulması gerektiğini belirten Pope, sözlerine şöyle devam etti: "Özel sektörün ve hükümetlerin katılımına ihtiyacımız var. Göçle ilgili sistemlerin ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılandırılması önemlidir."

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında Hamas ve İsrail arasında varılan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında Hamas ve İsrail arasında varılan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.