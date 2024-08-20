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BMW, ABD'de 720 Binden Fazla Aracı Geri Çağırıyor

BMW, kısa devre riski nedeniyle 720 bin796 aracı geri çağırma kararı aldı. Ücretsiz kontroller yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 19:23
BMW, ABD'de 720 Binden Fazla Aracı Geri Çağırıyor

BMW'den Büyük Geri Çağırma

Alman otomobil üreticisi BMW, kısa devre endişeleri nedeniyle ABD'de 720 binden fazla aracı geri çağırdığını açıkladı.

Kısa Devre Riski ve Yangın Tehlikesi

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW'nin 2012-2018 model arasında yer alan bazı araçları geri çağırdığını duyurdu. Bu araçların su pompasında, düzgün kapatılmamış bir elektrik bağlantı parçasının suya maruz kalabileceği ve bu durumun kısa devreye yol açabileceği belirtildi. Kısa devre durumunun yangın riskini artırabileceği vurgulandı.

Ücretsiz Kontroller ve Değişimler

Geri çağırma sürecinde etkilenen 720 bin 796 araç sahibi, bayiler aracılığıyla ücretsiz olarak su pompasını ve fiş bağlantı parçasını kontrol ettirebilecek. Gerektiğinde bu parçalar değiştirilecek ve koruyucu bir kalkan takılacak.

BMW, geri çağırma bildirimlerinin 4 Ekim'den itibaren araç sahiplerine gönderilmesini bekliyor. Eylül ayının başlarında, BMW ABD'de motor arızası nedeniyle 100 binden fazla aracı geri çağırmış, bir hafta önce ise Çin'de 1,3 milyondan fazla aracını geri çağırma kararı almıştı.

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