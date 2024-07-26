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Bodrum'a Gelen Kruvaziyer Yolcuları Kucakladı

Bodrum'a 3,053 yolcu taşıyan iki kruvaziyer yanaştı. Tarihi ve turistik yerlerde gezintiler yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:57
Bodrum'a Gelen Kruvaziyer Yolcuları Kucakladı

Bodrum'a Gelen Kruvaziyerler

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum, iki büyük kruvaziyerin ardından 3,053 yolcuyu ağırladı. Malta bayraklı 265 metrelik Marella Discovery isimli gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na girdi.

Kruvaziyer Detayları

Marella Discovery, Bozcaada Limanı'ndan sonra Bodrum'a yöneldi. Gemide 1891 yolcu ve 741 personel bulunuyor. Çoğunluğu İngiliz olan yolcular, tarihi Bodrum'un tadını çıkarmak için sabırsızlanıyor.

Ayrıca, Bahamalar bayraklı 242 metrelik Vista adlı kruvaziyer, Heraklion Limanı'ndan hareket etti. Bu gemide ise ABD ve İngiltere kökenli 1162 yolcu ve 777 personel yer almakta.

Gezi ve Aktivite

Pasaport işlemlerinin ardından, yolcular Bodrum'un tarihi bölgelerinde ve alışveriş merkezlerinde keyifli zaman geçirdi. Marella Discovery, bir sonraki durağı olan Heraklion Limanı'na hareket ederken, Vista da Marmaris ilçesine doğru yola çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 3 bin 53 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 3 bin 53 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 3 bin 53 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 3 bin 53 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 3 bin 53 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 3 bin 53 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 3 bin 53 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 3 bin 53 yolcu geldi.

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