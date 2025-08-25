Bodrum'a İki Kruvaziyerle 2 bin 609 Yolcu Geldi

Bodrum Limanı iki büyük kruvaziyere ev sahipliği yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marella Discovery 2 ve Azamara Pursuit kruvaziyerleriyle toplam 2 bin 609 yolcu geldi. Yolcular sahil, çarşı ve tarihi mekânlarda zaman geçirirken kent turizisine canlılık katıldı.

Gemiler ve yolcu dağılımı

Kandiye Limanı'ndan gelen, Bahamalar bayraklı ve 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery 2, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğu İngiliz olmak üzere 1936 yolcu ile 738 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Rodos Limanı olduğu bildirildi.

Mikonos Limanı'ndan gelen, 181 metre boyundaki Malta bayraklı Azamara Pursuit kruvaziyerinde ise çoğu ABD'li 673 yolcu ile 395 personel yer alıyor. Bu geminin bir sonraki durağı Marmaris Limanı olacak.

Ziyaret ve etkinlikler

Gemilerden inen turistler sahil boyunca yürüyüş yaptı, çarşıda alışveriş yaptı ve bazı gruplar tarihi yerleri ziyaret etti. Bu yanaşmalar, Bodrum turizminin hareketlendiğine işaret etti.

