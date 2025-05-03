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Bodrum’a Seven Seas Splendor ile 720 Yolcu Kaydı

Bodrum, Seven Seas Splendor isimli kruvaziyerle 720 yolcuyu ağırladı. Turistler, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:53
Bodrum’a Seven Seas Splendor ile 720 Yolcu Kaydı

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Seven Seas Splendor isimli kruvaziyer ile gelen 720 yolcuya ev sahipliği yaptı. Marshall Adaları bayraklı, 224 metrelik yolcu gemisi, Rodos Limanı'ndan rotasını Bodrum'a çevirerek Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li olan 720 yolcu ve 542 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından, turistler Bodrum'un benzersiz güzelliklerini keşfetmek için Paşatarlası sahili, Kumbahçe, Kale Caddesi ve marina'da gezinti yaptı. Ziyaret edilen yerler arasında şehrin tarihi ve turistik noktaları yer aldı.

Seven Seas Splendor'un akşam saatlerinde demir alarak Kuşadası Limanı'na gitmesi beklenmektedir.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Seven Seas Splendor" isimli kruvaziyerle 720 yolcu geldi. Rodos...

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Seven Seas Splendor" isimli kruvaziyerle 720 yolcu geldi. Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren Marshall Adaları bayraklı 224 metrelik yolcu gemisi "Seven Seas Splendor", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Seven Seas Splendor" isimli kruvaziyerle 720 yolcu geldi. Rodos...

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Seven Seas Splendor" isimli kruvaziyerle 720 yolcu geldi. Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren Marshall Adaları bayraklı 224 metrelik yolcu gemisi "Seven Seas Splendor", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

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