Bodrum'da Baba-Oğul Arıcılık: Çam Balı, Polen ve Ana Arı Üretimi

Bodrum'da baba-oğul ata mesleğini ürün çeşitliliğiyle sürdürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ahmet Yılmaz ile ziraat mühendisi oğlu Mehmet Yılmaz ata mirası arıcılığı geliştirerek sürdürüyor. Baba-oğul, deniz manzaralı ormanlık alanlarda çam balı üretimiyle birlikte polen, arı sütü, propolis ve ana arı üretimi yapıyor.

Çam balı üretimi ve gezgin arıcılığın önemi

Dünya çam balı üretiminin önemli bölümünün gerçekleştiği Muğla, ilkbaharda çiçek balı hasadının ardından kamyonlarla bölgeye gelen gezgin arıcılara ev sahipliği yapıyor. Zengin flora ve faunaya sahip ormanlık alanlara yerleştirilen kovanlardan çam balı hasadı aralık ayına kadar devam ediyor; bölgedeki üretim ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Ürün çeşitliliği, kalite ve ihracat

Yılmaz ailesi, bal üretiminin yanı sıra verimli ve hastalıklara dayanıklı arı kolonileri yetiştirmek için ana arı üretimine ağırlık veriyor. Ahmet Yılmaz, bu yıl için yaklaşık 15 ton hedeflediklerini ve ilk kesimde 5 ton hasat ettiklerini belirtti. Aile, doğal ürünlerini İngiltere, Almanya, Belçika, Kanada ve ABD'ye gönderiyor.

Dördüncü kuşak arıcıdan genç ziraat mühendisinin mesajı

Ahmet Yılmaz, AA muhabirine verdiği demeçte, "Arıcılık bizim dede mesleğimiz. Bodrum'u herkes turizm merkezi olarak, deniz, kum ve güneş olarak bilir ama biz burada doğal ürünler üretiyoruz. Arıcılığı dedelerimiz de 1800'lü yıllarda yapıyordu. Orman yangınlarından dolayı çok sıkıntılı dönemler geçirdik ama bu sene çam balında verim çok yüksek. Bu sene verimde en üst kaliteyi yakalayacağımızı umuyoruz. Bu yıl yaklaşık 15 ton beklentimiz var ve ilk kesimde 5 tonunu hasat ettik." ifadelerini kullandı. Mehmet Yılmaz ise, "Ailemle çocukluğumdan bu yana arıcılık yapıyorum. Genç bir ziraat mühendisi ve arıcı olarak gençlere en büyük tavsiyem, ülkemizin özellikle üretmeye ve üreten gençlere ihtiyacı var. Arıcılık bu anlamda geniş yelpazesi olan, getirisi iyi olan bir meslek grubu. Herkes memur olmayı düşünmesin bence üretime de katkı sağlasın." dedi.

Yılmaz ailesi, Tarım ve Orman Bakanlığından ana arı ve arı sütü üretimiyle ilgili eğitim aldığını ve bu eğitimin üretim kalitesini yükselttiğini vurguluyor. Baba-oğul, üretim aşamasında birbirlerini destekleyerek bölgenin doğal ürün potansiyelinden yararlanmayı sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ahmet Yılmaz ile ziraat mühendisi oğlu Mehmet Yılmaz, ata mesleği arıcılığı sürdürerek, bal, polen, arı sütü ve propolisin yanı sıra ana arı üretimi yapıyor.Dünya çam balı üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Muğla, Türkiye'nin birçok yerinden gelen gezgin arıcılara da ev sahipliği yapıyor.