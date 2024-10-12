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Boeing, Çalışanlarının Yüzde 10'unu Azaltmayı Planlıyor

Boeing, iş gücünün yüzde 10'unu işten çıkaracak. CEO Kelly Ortberg, değişikliklerin zorunlu olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 00:32
Boeing, Çalışanlarının Yüzde 10'unu Azaltmayı Planlıyor

Boeing İş Gücünü Azaltma Kararını Açıkladı

ABD merkezli ünlü havacılık firması Boeing, iş gücünü %10 oranında azaltmayı hedeflediğini duyurdu. Şirketin Üst Yöneticisi Kelly Ortberg, çalışanlarına gönderdiği bir mesajda, mevcut zor durumu vurgulayarak, uzun vadede rekabetçiliklerini sürdürebilmek ve müşterilere daha iyi hizmet sunmak için yapısal değişikliklerin gerekli olduğunu ifade etti.

777X Programındaki Gecikmeler

Ortberg, 777X programı ile ilgili yaşanan geliştirme zorlukları, uçuş testi duraklamaları ve devam eden grev durumunun zaman çizelgesinde gecikmelere yol açtığını belirtti. Müşterilere yapılan açıklamada, ilk teslimatların artık 2026 yılında gerçekleşecek olduğu bildirilmiştir.

Üretim Planları ve İşten Çıkarmalar

Ayrıca, kalan 767 kargo uçağı siparişlerinin üretimi ve teslimatını gerçekleştirmeyi, ardından ticari üretim programını 2027 yılında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Bunun yanı sıra, KC-46A tanker üretimini sürdüreceklerini de ekledi.

Ortberg, iş gücü seviyelerini önceliklere göre ayarlamaları gerektiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki aylarda, toplam iş gücümüzü yaklaşık %10 oranında azaltmayı planlıyoruz. Bu azaltmalar, yöneticiler, müdürler ve çalışanlar dahil hepimizi etkileyecek," dedi.

Şeffaflık ve Önlemler

Bu tür adımların zamanlaması ve etkileri konusunda şeffaf olacaklarını belirten Ortberg, ABD basınında yer alan haberlere göre, işten çıkarmaların yaklaşık 17,000 çalışanı etkileyebileceği belirtiliyor. Ayrıca, Eylül ayında fabrika işçilerinin greve gitmesinin ardından maliyetleri düşürmek amacıyla işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi ek önlemler almayı planladıklarını da duyurmuştu.

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