Bolat: Suriye 2011 Öncesi Gibi Transit Ticaret Üssü Olacak

Bolat: Suriye 2011 öncesi gibi transit ticaret geçiş ülkesi olacak

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 62. Şam Uluslararası Fuarı açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'nin yeniden bölgesel ticaret koridoru haline geleceğini vurguladı. Fuarın, yeni Suriye devletinin başarısının ve gelecekteki büyük yürüyüşünün sembolü olarak hafızalarda yer alacağını belirtti.

Bolat'ın açılış konuşması

Fuar açılışına Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da katıldı. Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlara dikkat çekerek yüzleşilen zorluklara rağmen dayanışmanın süreceğini söyledi. Ayrıca, Bolat sözlerinde şunları kaydetti: "Suriye artık yeniden 2011 öncesinde olduğu gibi transit ticaret geçiş ülkesi olacak."

Bolat, Türkiye'nin savaş sürecinde yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, yeni yönetimin başarılı olması için her alanda desteğin devam edeceğini ifade etti. Son 7 ay içinde Suriye'ye yapılan ziyaretlerde görülen ilerlemelerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yatırım, altyapı ve gümrük işbirliği

Açılışın ardından 1.000 metrekarelik Türkiye pavilyonunu gezen Bolat, fuara 32 Türk firma ile 500'ün üzerinde ziyaretçi katıldığını ve programda bakan düzeyinde misafirlerin bulunduğunu aktardı. Bolat, Suriye'nin yaralarını sarıp ekonomik toparlanma yolunda ilerlediğini, ticaretin artması için karşılıklı anlaşmalar yapıldığını söyledi.

Bolat, Şam Uluslararası Havalimanı'nın bir Türk konsorsiyumu tarafından inşa edileceğini ve Suriye'de Türk şirketlerinin yer aldığı bir konsorsiyumun 5.000 megavatlık enerji yatırım anlaşması imzaladığını belirtti. Orta, küçük ve büyük ölçekli yatırımların, ticaret ve gümrük işbirliğinin hızla devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin Suriye'ye açılan 9 gümrük kapısı bulunduğunu hatırlatan Bolat, tırların karşılıklı gümrüklerden geçerek mal teslimatlarını daha hızlı yapacaklarını; bunun ikili ticareti hızlandıracağını söyledi. Bolat, transit ticaretle ilgili olarak şunları ekledi: "Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a, diğer Körfez ülkelerine kadar; Suriye, Ürdün'ü geçecek transit ticarette yeniden önemli bir kavşak olacak."

Bolat, bu dönüşümün hem Suriye'ye hem Türkiye'ye hem de bölge ülkelerine uluslararası ticaretin artması açısından önemli fayda sağlayacağını belirtti.