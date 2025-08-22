Bolat: 'Terörsüz Türkiye' Doğu ve Güneydoğu'yu Ekonomik Büyümeye Taşıyacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt'te düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı"nda bölgesel kalkınma, teşvikler ve kadın kooperatiflerine yönelik destekleri anlattı.

Bolat'ın açıklamaları

Siirt'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Bolat, toplantıda şunları vurguladı: "Terörsüz Türkiye projesiyle hem milli birlik ve kardeşliğimiz güçlenecek hem de başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olmak üzere gelişme ve kalkınma çok hızlı bir şekilde yükselecek. Doğu ve Güneydoğu inşallah Türkiye ortalamasının üzerinde ekonomik büyüme oranlarına sahip olacak."

Bolat, terörden yaklaşık 40 yıllık acı ve yıkımdan sonra bölgeye yönelik projelerin önemine dikkat çekti ve Doğu ile Güneydoğu'dan göç etmiş başarılı iş insanlarını bölgeye yönlendireceklerini söyledi.

Yerel ziyaretler ve STK buluşması

Bakan Bolat, kente gelişinde Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, çocuklara oyuncak dağıttı. Ardından Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek oda girişinde kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünleri inceledi ve oda üyeleri, sanayici ile iş insanlarının katıldığı toplantıya katıldı.

KOOP-DES ve kadın kooperatiflerine çağrı

Kentteki 5 bin 149 esnaftan 370'inin kadın olduğuna dikkat çeken Bolat, kooperatiflere destek amacıyla hayata geçirilen KOOP-DES projesini hatırlattı. Bolat, kadın kooperatiflerine yönelik destekleri şöyle açıkladı:

"İşe başlarken 1 milyon lira hibe desteği veriyoruz. Fuarlara katılım anlamında da bir yıllığına bir kereye mahsus 160 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz."

Kadınlara kooperatif kurup bu imkanlardan yararlanmaları çağrısında bulundu.

Teşvikler ve ekonomik hedefler

Bolat, istikrar ve güçlü liderlik sayesinde ekonominin büyüdüğünü, müteşebbis ve sanayici sayısının arttığını belirtti. Doğu ve Güneydoğu'nun 6. bölge teşvikleri sayesinde istihdamda önemli sıçrama yaşandığını söyledi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni yatırım teşvikleriyle bölgedeki işletmelere 14 yıla kadar işçi-işveren SSK primlerinin devlet tarafından karşılandığını anlattı.

Bolat konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bütün bunlar batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle Anadolu'muzun, Trakya'mızın gelişmesi için hükümetimizin yaptıkları çok önemli reformlar ve çalışmalar. Bizler önce Allah'ın rızasını kazanmak, sonra da aziz milletimizin takdir ve desteğini almak, onların hayatını rahatlatmak, ekonomik durumlarını iyileştirmek için canla başla çalışıyoruz."

Yerel yetkililerden destek

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt'in tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı cazibe merkezi olduğunu, son 50 yılda özellikle terör nedeniyle güç kaybettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanımızın desteğiyle, milletvekillerimiz ve ilimizdeki tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, 7'den 70'e herkes Siirt'i tekrar ihtişamlı, görkemli, güçlü günlerine geri döndürmek için el birliğiyle çalışıyoruz." dedi.

Toplantıda ayrıca AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da konuşma yaptı.

Bolat, bölge kalkınması için Siirt Ekonomi Zirvesi düzenleyeceklerini bildirirken, terörle mücadele ve kalkınmanın yanı sıra esnaf ve şirketlerin gelişmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.

