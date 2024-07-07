Borçlulara devlet desteği gecikmedi! Cumhurbaşkanı onayladı: O borçlar kapatılıyor

Borç yükü altında ezilen vatandaşlar için müjdeli haber geldi! Sicil affı düzenlemesi ile kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, kara listeden çıkabilecek. Bu düzenleme sayesinde birikmiş borçlar silinecek ve vatandaşlar finansal rahatlama yaşayacak. Af kapsamında vergi borçları, trafik cezaları, krediler ve kredi kartı borçları gibi borçlar affedilecek. Böylece borçlu vatandaşlar, borç yükünden kurtulacak ve finansal özgürlüklerine kavuşacaklar.







DEVLET DESTEKLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Yüksek enflasyon nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için ise devlet destekli borç kapatma kredisi imkanı sunulacak. Hükümetin desteklediği bu kredi ile yüksek faizli borçlar uygun şartlarda yapılandırılabilecek. En az 50.000 TL destek sağlanacak ve düşük faiz oranları ile borçların ödenmesi kolaylaştırılacak. Borçlu vatandaşlar, bu kredi ile rahat bir nefes alacaklar.

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

Borç kapatma kredisi için başvuru süreci netleşmeye başladı. Vatandaşlar, kamu bankalarına başvurarak bu krediye başvurabilecekler. Kredi miktarı en az 50.000 TL olacak ve düşük faiz oranları ile sunulacak. Esnek geri ödeme seçenekleri ile borçlu vatandaşlar ödeme güçlüğü çekmeden borçlarını kapatabilecekler.





HÜKÜMETTEN BORÇLU VATANDAŞLARA BÜYÜK DESTEK

Sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi ile borçlu vatandaşlara büyük bir destek sağlanacak. Bu düzenlemeler, borç yükü altında ezilen vatandaşlara büyük bir rahatlama getirecek. Borçları silinme ve devlet destekli krediler ile zor durumda olan vatandaşlar için yeni bir başlangıç kapısı açılacak. Yararlanmak isteyen vatandaşlar, kamuya bankalarına başvurarak gerekli adımları atabilecekler.