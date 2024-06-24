Borcu dağ gibi birikenlere müjdeler müjdesi geldi! O borçların tamamı tek kalemde silinecek

Sicil affı düzenlemesi ile belirli koşulları sağlayan bireylerin vergi borçları, trafik cezaları, SGK primleri gibi kamu borçları affedilecek. Bu düzenlemeye yönelik olarak Ziraat Bankası tarafından devlet destekli borç kapatma kredisi sağlanacak.





SİCİL AFFI KOŞULLARI VE DETAYLARI

Sicil affı için belirli tarih aralığında ve belirli gelir kriterlerini aşmamak şartıyla ödenmemiş borçların affedilmesi öngörülmektedir.

Tasarlanan düzenleme, taşıt, konut, ihtiyaç kredileri ve kredi kartı borçlarını da içermekte olup, borçluların kara listeden çıkmasını sağlayacaktır.

ZİRAAT BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ DETAYLARI

Ziraat Bankası, en az 50 bin TL tutarında borç kapatma kredisi sunacak ve uygun faiz oranları ile vatandaşların ödemelerini kolaylaştıracak. Bu kredi sayesinde vatandaşlar, borçlarını kapatarak rahat bir nefes alabileceklerdir. Detayları henüz netleşmese de düzenlemenin yakın zamanda resmiyet kazanması beklenmektedir. Sicilini temizlemek isteyen bireyler, borç kapatma kredisi için çıkacak olan detayları heyecanla beklemektedir.