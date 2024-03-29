Borcu olana koşulsuz şartsız 50.000 TL! O bankada hesap olması yeterli

QNB Finansbank'ın son dakika haberiyle duyurusunu yaptığı 50.000 TL tutarındaki ödeme, IBAN numaranız üzerinden anında alma imkanı sağlıyor.

QNB Finansbank'tan 50.000 TL Ödeme

QNB Finansbank, müşterileri için özel bir kampanya başlatmış olup, bu promosyon kapsamında 50.000 TL ödeme yapacak. Söz konusu ödeme için müşterilerin yalnızca IBAN numaralarını girmeleri yeterlidir. Bu haberin duyurulması müşterilerin büyük ilgisini çekti.

Kredi başvuru şartları nelerdir?





QNB Finansbank'tan kredi kullanmak istiyorsanız belirli şartlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Öncelikle başvuru sahibinin düzenli bir gelirinin olması önemlidir. Ayrıca bankanın belirlemiş olduğu kredi notu gibi koşulları da sağlamanız gerekmektedir.

Krediye başvurmak oldukça kolaydır. İlk olarak QNB Finansbank müşterileri TC Kimlik numaralarını 5030'a SMS ile göndererek başvuru yapabilirler. Başvurunuzun ardından bir banka çalışanı gerekli kontrolleri yaparak başvurunuzun durumu hakkında tarafınıza bilgi verecektir.

SMS Kredisi: TC kimlik numaranızı 5030'a gönderin!

QNB Finansbank, sunmuş olduğu SMS kredisi hizmetiyle müşterilerine finansal ihtiyaçlarını hızlı ve aynı zamanda kolay olarak karşılama fırsatı sunuyor. TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarak anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu hızlı ve kullanışlı yöntem ihtiyaçlarınızı anında karşılamanıza olanak tanır.