Borsa %4,95 Düştü; Altın ve Döviz Haftayı Kazançla Kapattı

BIST 100 haftayı %4,95 kayıpla tamamladı; Destek Finans Faktoring en çok prim yaptı. Gram altın 4.768,93 TL, dolar 41,2550 TL oldu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:03
Haftalık Piyasa Özeti: Borsa Geriledi, Altın ve Döviz Kazandırdı

Bu hafta yatırım araçları arasında Borsa İstanbul gerilerken, altın ve döviz değer kazandı. Yatırımcılara ilişkin öne çıkan veriler ve performanslar aşağıda yer alıyor.

Borsa İstanbul verileri

BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,95 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.612,31 puanı ve en yüksek 11.334,42 puanı gördü.

Aynı dönemde sektör endeksleri şu şekilde gerçekleşti: Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,97 düşüşle 14.378,86 puan, sanayi endeksi yüzde 3,45 azalışla 14.188,74 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,80 kayıpla 10.895,60 puan ve teknoloji endeksi yüzde 3,19 düşüşle 24.390,44 puan oldu.

En çok kazanan ve kaybeden hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen Destek Finans Faktoring AŞ oldu; prim oranı yüzde 17,11 olarak kaydedildi. Bunu yüzde 16,54 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ ve yüzde 10,72 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ izledi.

En çok değer kaybeden hisseler arasında ise yüzde 14,08 ile Otokar, yüzde 12,78 ile Enerjisa Enerji ve yüzde 12,03 ile Oyak Çimento yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler ise sırasıyla ASELSAN (798 milyar lira), Garanti BBVA (582 milyar 960 milyon lira) ve Türk Hava Yolları (440 milyar 910 milyon lira) oldu.

Altın ve döviz piyasası

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 5,10 artışla 4 bin 768,93 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını ise yüzde 5,06 yükselişle 32 bin 202 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,25 artışla 41,2550 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,02 yükselişle 48,5110 lira oldu.

Geçen hafta 55,4280 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,92 kazançla 55,9390 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,75 artışla 51,7630 liradan alıcı buldu.

