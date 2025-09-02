DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,51%
ALTIN
4.606,88 -0,21%
BITCOIN
4.529.906,57 -1,2%

Borsa İstanbul: Açığa Satışta Seans Sonuna Kadar 'Yukarı Adım' Kuralı

Borsa İstanbul, BIST 100'de yüzde 2 değişim nedeniyle açığa satışlarda seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:57
Borsa İstanbul'dan Açığa Satışta 'Yukarı Adım' Kararı

BIST 100'deki yüzde 2'lik hareket sonrası uygulama devrede

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim nedeniyle pay piyasasında açığa satış işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi üzerinden yapılan duyuru Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

Uygulama seans sonuna kadar geçerli olacak ve ilgili işlem sıralarını kapsayacak.

