Borsa İstanbul: BIST 100 Günü %0,71 Düşüşle Kapattı

BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki negatif seyirle paralel olarak günü yüzde 0,71 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamladı.

Piyasa Verileri

Endeks, bir önceki kapanışa göre 80,73 puan azaldı. Gün boyunca gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 122,1 milyar lira seviyesinde kaydedildi.

Sektör ekseninde bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,93 geriledi. Endeksler arasında en fazla kazandıran sektör yüzde 3,36 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2,55 ile iletişim oldu.

Küresel Gelişmeler ve Veri Takvimi

Küresel piyasalarda makro ekonomik veriler, jeopolitik ve siyasi gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. BIST 100, özellikle Avrupa borsalarındaki negatif havaya paralel hareket ederek günü düşüş ile kapattı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde GSYH, dış ticaret dengesi ve TÜFE verilerini; yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve dünya genelinde İmalat PMI verilerini içeren yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini vurguladı.

Enflasyon Beklentileri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 1,79 artacağını tahmin ediyor. Buna göre yıllık enflasyon oranının bir önceki ay yüzde 33,52 iken yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise ağustos itibarıyla yüzde 29,70 olarak bildirildi.

Teknik Seviyeler

Teknik açıdan BIST 100 için destek seviyeleri 11.200 ve 11.100 puan; direnç seviyeleri ise 11.400 ve 10.500 puan olarak gösteriliyor.