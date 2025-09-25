Borsa İstanbul: BIST 100 Günü Yükselişle 11.377,55'ten Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.377,55 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 10,62 puan artış kaydetti.

Gün sonu verileri

Toplam işlem hacmi 121,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,88 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Sektör performansı

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen sektör yüzde 8,18 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden sektör yüzde 1,95 ile inşaat oldu.

Küresel ve siyasi etkenler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasına olası etkileri yatırımcıların odağında kaldı. Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu belirtti.

Yurt içi ekonomik göstergeler

Açıklanan verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 0,59 puan azalarak yüzde 22,25'e, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80'e ve hane halkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a geriledi.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları geçen hafta 24 milyar 106 milyon lira azalarak 320 milyar 726 milyon lira'ya düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri aynı dönemde 993 milyon dolar artışla 178 milyar 853 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Kurumsal gelişme

Kurumsal tarafta ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lira'yı aşan ilk şirket oldu.

Yarın için izlenecek veriler ve teknik görünüm

Analistler, yarın Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), kişisel gelirler ve harcamaları ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.