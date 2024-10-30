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Türkiye'de Kenevir Yetiştiriciliği İçin Kota Belirlendi

Türkiye'de ilaç etkin maddesi üretimi için kenevir yetiştiriciliği kotası 5 bin metrekare olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:23
Türkiye'de Kenevir Yetiştiriciliği İçin Kota Belirlendi

İlaç Etkin Maddesi Üretimi İçin Kenevir Yetiştiriciliğinde Kota

Türkiye'de ilaç etkin maddesi üretimi amacıyla kenevir yetiştiriciliği için belirlenen toplam kota 5 bin metrekare olarak tespit edildi. Bu kapsamda, yıllık 120 bin kök bitki yetiştiriciliği de sınırlı tutuldu.

Resmi Gazete ile Yürürlüğe Girdi

Konuya yönelik olarak Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar, kenevir yetiştiriciliğinin düzenlenmesi amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşları İçin Ayrı Muafiyet

Yapılan düzenlemeye göre, üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitüleri ve araştırma izni bulunan kuruluşlar, ilaç etkin maddesi üretimi amacıyla kenevir yetiştiriciliği kapsamında gerçekleştirecekleri bilimsel araştırmalar ve AR-GE çalışmalarında kota şartından muaf tutulacaklardır.

Kota Dağıtımında Bakanlık Yetkili

Kota dağıtımı konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olarak belirlenmiştir. Bu durum, kenevir üretiminin daha sistemli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyacaktır.

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