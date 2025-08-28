DOLAR
Borsa İstanbul: BIST 100 İlk Yarıda %0,77 Artışla 11.446,80'e Yükseldi

BIST 100, ilk yarıda %0,77 artışla 11.446,80 puana çıktı. İşlem hacmi 54 milyar TL, spor sektörü kazandı, iletişim düştü.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:23
Borsa İstanbul: BIST 100 İlk Yarıda %0,77 Artışla 11.446,80'e Yükseldi

Borsa İstanbul: BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 değer kazanarak 11.446,80 puana yükseldi.

Piyasa Verileri

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,79 puan ve %0,77 artışla 11.446,80 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 54 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %1,06, holding endeksi %0,87 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan %2,91 ile spor, en çok düşen %3,37 ile iletişim oldu.

Ekonomik Veriler

Yurt içinde açıklanan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre %11 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalatı %5,4 artışla 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomik güven endeksi ise ağustosta aylık bazda %1,7 yükselişle 97,9'a çıktı.

Küresel Etkiler ve Beklentiler

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD'de açıklanacak büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerine odaklanırken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.550 ve 11.650 puanın direnç, 11.350 ve 11.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

