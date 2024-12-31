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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 düşüşle 9.857,39 puandan başladı. Sektör endekslerinde dalgalanma gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:59
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da İlk İşlem Gününde Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 düşüşle 9.857,39 puan seviyesinde başladı.

Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 32,32 puan ve yüzde 0,33 azalışla 9.857,39 puan seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 0,31 ile tekstil deri olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 2,37 ile gıda içecek oldu.

Piyasalarda Belirsizlik ve Oynaklık Beklentisi

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kaybederek 9.889,71 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizlikler nedeniyle negatif bir seyir gözlemlendi. Yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğuna dikkat çekerek, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu ifade ettiler. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.750 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu vurguladılar.

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