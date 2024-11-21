Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %3,72 değer kazanarak 9.367,77 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 335,95 puan artan endeks, toplam işlem hacmi ise 103,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörlerdeki Gelişmeler

Bankacılık endeksi %6,78, holding endeksi ise %3,76 değer kazandı. sektör endekslerinin tamamı kazanç sağlarken, en çok yükselen endeks %9,09 ile madencilik oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir gözlemlendi. Ancak yurt içi piyasalar bu duruma rağmen pozitif bir ayrışma gösterdi.

TCMB Açıklaması ve Analizler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek %50'de tuttu. PPK duyurusunda yapılan açıklamada, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir" denildi.

Gelecek Beklentileri

Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak finansal hizmetler güven endeksi ile yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra, Japonya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya’da büyüme verileri ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.