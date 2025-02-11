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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,36 düşerek 9.810,20 puana indi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:15
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,36 değer kaybederek 9.810,20 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 35,65 puan ve %0,36 azalış görüldü.

Toplam işlem hacminin 37,7 milyar lira olarak gerçekleştiği günde, bankacılık endeksi %0,48 değer kazanırken, holding endeksi ise %0,55 değer kaybetti.

Sektör Performansları

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %3,49 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. En çok kaybettiren sektör ise %1,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak belirlendi.

Küresel Gelişmeler Etkili Oluyor

Küresel piyasalardaki hareketler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları ile etkileniyor. Bugün odak noktası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşma oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi. Teknik olarak BIST 100 endeksinin 9.800 ve 9.750 puanın destek, 9.950 ve 10.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

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