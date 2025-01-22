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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yatay Seyir İzledi

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yatay seyretti, toplam işlem hacmi 36,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:28
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yatay Seyir İzledi

Borsa İstanbul'da Yatay Seyir

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay bir seyir izledi. Saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,03 puan azalarak 9.996,16 puana geriledi. Toplam işlem hacmi ise 36,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Gelişmeler

Bankacılık endeksi %0,66, holding endeksi ise %0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 0,86 ile turizm olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 1,07 ile gıda ve içecek oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın belirttiği ticari tarifelerin ekonomi üzerindeki potansiyel etkileri ile ilgili soru işaretleri, risk algısını artırarak karışık bir piyasa görünümüne neden oldu.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile birlikte, ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirtiyorlar. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.950 ve 9.900 puan seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.150 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydedilmektedir.

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