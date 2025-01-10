Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,20 değer kazanarak 10.021,06 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,33 puan artış kaydedildi.

Toplam işlem hacmi 35,8 milyar lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi %0,36 değer kaybederken, holding endeksi %0,03 düştü.

Sektor Performansı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2,75 ile sigorta olurken, en fazla kaybettiren ise %0,88 ile spor oldu.

Küresel Piyasa Durumu

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki belirsizlikleri sürmekte. Gözler, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Verileri

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi, Kasım 2024 tarihinde aylık %2,9 ve yıllık %1,5 artış gösterdi.

Analist Görüşleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdiler.