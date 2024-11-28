Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.640,57 puandan başladı. Açılışta önceki kapanışa göre 94,86 puan ve yüzde 0,01 artış göstererek 9.640,57 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi ise yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan orman kağıt basım sektörü yüzde 0,49 ile öne çıkarken, en fazla kayıp yaşayan sektör ulaştırma oldu ve yüzde 0,47 geriledi.

Dün, Borsa İstanbul yatay bir seyir izleyerek BIST 100 endeksini 9.639,77 puan ile %0,04 değer artışıyla kapatmıştı. Küresel piyasalarda, ABD'nin önümüzdeki dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına dair gelen haberlerle yön arayışı sürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puan direnç, 9.500 ve 9.450 seviyeleri ise destek konumunda görülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.