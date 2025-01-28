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Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Yükseldi: %0,5 Artışla 10.047,81 Puan

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,5 artışla 10.047,81 puana yükseldi. İşlem hacmi 43,5 milyar lira.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:14
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Yükseldi: %0,5 Artışla 10.047,81 Puan

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,5 değer kazanarak 10.047,81 puana ulaştı. Bu yükseliş, yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturdu.

Yükseliş ve İşlem Hacmi

Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 48,95 puan ve %0,5 artış gösteren BIST 100 endeksi, toplam işlem hacmi ile birlikte 43,5 milyar lira seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi %0,93, holding endeksi ise %0,12 değer kazandı.

Sektör Endeksleri

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran elektrik sektörü %1,37 oranında artış gösterirken, en çok kaybettiren sektör ise %0,98 ile tekstil deri oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle yapay zeka modelini piyasaya sürmesi, ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin sarsılabileceğine dair endişelere yol açarak karışık bir seyri öne çıkardı.

Analizler ve Beklentiler

Analistler, öğleden sonra Türkiye'deki veri gündeminin sakin seyrettiğini, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed tüketici güven endeksi gibi verilerin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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