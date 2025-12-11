Bağcılar'da Kentsel Dönüşüm Hızlandı: 'Yarısı Bizden' ve 613 Konutluk Selvi Park

Bağcılar'da kentsel dönüşüm 'Yarısı Bizden' ile ivme kazandı

İstanbul’da riskli binaların dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen Yarısı Bizden Kampanyası devam ediyor. Kampanya, özellikle nüfus yoğunluğu yüksek ilçelerde yeni konut projelerini öne çıkarırken, Bağcılar da dikkat çeken lokasyonlardan biri oldu.

Kampanyanın etkisi ve sektör değerlendirmesi

İSTANBUL 2020 AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Kızılgüney, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunu vurguladı. Kızılgüney, "Devletimiz de bu sorumluluğun farkında olarak üretimi ve kentsel yenilenmeyi destekliyor. Ancak burada önemli olan nicelik değil, nitelik. Devlet artık işini hakkıyla yapan, teknik ve finansal yeterliliği olan firmalarla yol yürümek istiyor. Biz de üzerimize düşeni yapıyor, ülkemizin kalkınma hedeflerine projelerimizle katkı sunmaya gayret ediyoruz. İşini düzgün yapan için sektörün yolu her zaman açıktır" dedi.

Kızılgüney, "Yarısı Bizden" kampanyasını İstanbul’un güvenliği için atılmış önemli bir adım olarak tanımladı: "Bu kampanya, İstanbul’un güvenliği için atılmış çok kıymetli bir adım. Vatandaşımız için büyük bir imkan. Dönüşümün önündeki maliyet engelini devletimiz büyük ölçüde üstlenmiş durumda. Bu bir fırsattan öte, can güvenliği için bir gereklilik. Biz sektör temsilcileri olarak bu süreci destekliyoruz. Vatandaşlarımızın da bu imkanı değerlendirip, binalarını yenileme konusunda hızlı hareket etmelerini tavsiye ederim."

Selvi Park Evleri: 613 bağımsız bölüm ve yeni yaşam kültürü

Kızılgüney, Bağcılar'da öne çıkan projelerden biri olan Selvi Park Evleri hakkında şunları söyledi: "Bağcılar, İstanbul’un en dinamik noktalarından biri; dönüşüme ve nitelikli konuta ihtiyacı vardı. Biz Selvi Park ile bölgenin potansiyelini ortaya çıkardık diyebilirim. 613 bağımsız bölüm, sadece bir inşaat hacmi değil, oraya gelen yeni bir yaşam kültürü demek. Projemiz tamamlandığında bölgenin ticari ve sosyal hareketliliğine katkı sağladığını görmek, bir iş insanı olarak bizi memnun ediyor. Bölgeye değer kattıysak ne mutlu".

Taahhüt, kalite ve teslimat anlayışı

Kızılgüney, şirket olarak taahhüt ve kaliteye verdikleri önemi şu sözlerle anlattı: "Ticaretin en temel kuralı sözünü tutmaktır. Bizim anlayışımızda taahhüt, namustur. Zorlu ekonomik koşullar elbette oldu ancak biz finansal planlamamızı ve risk yönetimimizi buna göre yapmıştık. Ekibimizle birlikte disiplinli bir çalışma yürüttük. Süreci doğru yönettiğinizde, teslimat bir başarı değil, olması gereken doğal bir sonuçtur. Biz sadece işimizi yaptık ve daire sahiplerimizi evlerine kavuşturduk. İnsanlar beton bloklar değil, aileleriyle huzurla yaşayacakları yuvalar arıyor. Projeyi tasarlarken "Ben ailemle burada yaşar mıyım?" sorusunu kendimize sorarız. Cevap evet ise projeye başlarız. Sosyal alanlar, güvenlik, peyzaj; bunlar modern hayatın gereklilikleri. Yatırımcılarımız geçmişteki işlerimize bakarak bize güvendi, oturumcular ise sunduğumuz yaşam standardını benimsedi. Bu teveccühe layık olmak için çalışıyoruz."

Gelecek planları ve yatırımcı uyarıları

Kızılgüney, şirketin gelecek stratejisine dair, "Yönettiğimiz portföyü ve birikimimizi, yine gayrimenkul geliştirme alanında, doğru lokasyonlarda değerlendirmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımız sürüyor, zamanı geldiğinde yeni projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar ve konut alacaklar için verdiği tavsiyede ise Kızılgüney, "Vatandaşlarımıza en önemli tavsiyem; acele etmeden, detaylı araştırma yapmalarıdır. Bir projeye girmeden önce firmanın geçmişine, bitirdiği işlere ve finansal yapısına baksınlar. Maket üzerindeki vaatler değil, sahadaki gerçekler referans alınmalı. Güven veren, kurumsal yapısı oturmuş firmaları tercih etmeleri, birikimlerini korumaları adına en doğru adım olacaktır" dedi.

Kurumsallaşma hedefi: GYO

Kızılgüney, şirket vizyonunu anlatarak hedeflerini şöyle özetledi: "İnşaat bizim baba mesleğimiz, bu işin tecrübesiyle büyüdük. Ancak benim vizyonum, bu kıymetli mirası sadece bina üreten bir yapıdan, "değer yöneten" kurumsal bir finans modeline dönüştürmek. Bugün dünyada gayrimenkul sektörü artık sermaye piyasalarıyla entegre ilerliyor. Yönetim Kurulu olarak en büyük önceliğimiz; şirketimizi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) statüsüne taşımak. Neden GYO? Çünkü biz şeffaflığa, denetlenebilirliğe ve kurumsallığa inanıyoruz. Hedefim, Kızılgüney’i kişilere bağlı bir şirket olmaktan çıkarıp, kurumsal hafızası olan, halka açık ve yatırımcısıyla birlikte büyüyen bir marka haline getirmek. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimim de bana her zaman sürdürülebilir sistemler kurmanın önemini hatırlatır."

Bağcılar’daki projeler ve Yarısı Bizden Kampanyası, kentsel dönüşümün hem hızını hem de niteliğini artırma hedefiyle bölgede yeni yatırım ve yaşam alanları yaratmaya devam ediyor.

