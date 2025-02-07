Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,11 değer kazanarak 9.951,65 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 109,50 puan artış gösteren endeksin toplam işlem hacmi ise 103 milyar lira olarak belirlendi.

Sektör Performansları

Günün verilerine göre bankacılık endeksi %0,90 değer kaybederken, holding endeksi ise %1,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla artış gösteren alan %3,57 ile finansal kiralama oldu. En çok kaybeden sektör ise %0,93 ile iletişim oldu.

Küresel Piyasalar ve Enflasyon Raporu

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine dair endişelerin azalmasıyla karışık bir seyir izleniyor. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı sonunda enflasyonun %24 seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Karahan; "2026 için %12 olan enflasyon tahminimizi koruyoruz," dedi.

ABD İstihdam Verileri ve Önümüzdeki Haftanın Gündemi

Öte yandan, ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı %4,1'den %4'e geriledi. Analistler, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceğine dair tahminleri güçlendirdiğini belirtiyor.

Gelecek haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, TCMB piyasa katılımcıları anketi ve iş gücü istatistikleri damga vuracak. Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları izlenecek.

BIST 100 Endeksi İçin Teknik Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında, BIST 100 endeksi için 9.960 ve 9.970 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. 9.750 ve 9.650 seviyeleri ise destek noktaları olarak değerlendiriliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Özellikle 2024 yılındaki açığın 9 milyar 651 milyon dolar, 2025 yılında ise 19 milyar 909 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.