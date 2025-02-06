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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 artışla 9.841,2 puana yükseldi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:11
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 değer kazanarak 9.841,2 puana çıktı. İlk yarıda yükseliş eğilimi gösteren endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 121,4 puan artış sağladı.

Bugünkü işlem hacmi toplam 46 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 1,31 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri kazanç sağlarken, en fazla kazancı yüzde 4,03 ile finansal kiralama ve faktoring sektörleri elde etti.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanındaki belirsizliklerin azalmasıyla birlikte pozitif bir hava hakim. Analistler ayrıca öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının yanı sıra ABD'deki haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor.

BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.900 puanları direnç, 9.750 ve 9.650 seviyeleri ise destek konumunda.

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