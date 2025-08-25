Borsa İstanbul'da BIST 100 Rekorla Kapattı: 11.477,80 Puana Ulaştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 rekor kapanış

Türkiye finans piyasalarında dikkat çeken bir gün yaşandı. BIST 100 endeksi, günü %0,93 değer kazanarak 11.477,80 puan ile rekor seviyeden kapattı.

Piyasa verileri

Endeks, önceki kapanışa göre 105,47 puan artarken, gün içindeki toplam işlem hacmi 142,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Gün içinde genel alımlarla endeks 11.519,64 puan seviyesine çıkarak rekorunu tazelemiş oldu.

Sektörel ayrımda bankacılık endeksi %0,74 değer kaybetti, buna karşın holding endeksi %1,36 yükseldi. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 4,07 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 1,21 ile turizm oldu.

Makro göstergeler ve beklentiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Reel Kesim Güven Endeksi, ağustosta geçen aya göre 0,4 puan artarak 100,6'ya yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin; yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan analistler, 11.550 ve 11.650 seviyelerini direnç, 11.300 ve 11.200 puan seviyelerini ise destek olarak not ediyor.