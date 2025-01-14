Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 9.824,26 puana çıktı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,09 puan ve yüzde 0,94 artış kaydedildi. Toplam işlem hacminin ise 39,4 milyar lira olduğu bildirildi.

Sektörlerdeki Durum

Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi ise yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan %1,56 ile gıda ve içecek sektörü olurken, en çok kaybettiren %0,26 ile turizm sektörü oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin alacağı kararların etkileri ile enflasyonist baskıların artabileceğine dair endişeler ön planda. Bugün yatırımcıların dikkatle izlediği ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ön plana çıkıyor.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.650 seviyesinin ise destek konumunda olduğu belirtildi.