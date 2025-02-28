Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi %0,85 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,85 değer kaybederek 9.658,72 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 82,36 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 113,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi %0,33, holding endeksi ise %0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bilişim %1,81 ile dikkat çekerken, en çok kaybettiren sektör iletişim %6,06 düşüş yaşadı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri nedeniyle negatif bir seyir izleniyor. Bu durum, yurt içi ve dışı yatırımcıların dikkatini çekmekte.

Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024’e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl %3,2, 2024’ün son çeyreğinde ise %3 büyüme kaydetti.

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde enflasyon ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklanacak faiz kararı başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini vurguladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu belirtildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin %2,97 arttığını öngörüyor. Ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentileri doğrultusunda, bir önceki ay %42,12 olan yıllık enflasyonun %40 seviyesine ineceği tahmin edilmektedir. Öte yandan, ekonomistler Mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek %42,5'e çekmesini bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise %30 olarak öngörülüyor.