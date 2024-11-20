Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi %2,18 Geriledi

Borsa İstanbul'da Düşüş Yaşandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,18 değer kaybederek 9.031,82 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 201,08 puan azalan BIST 100 endeksi, toplam işlem hacmi ise 83,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi ise yüzde 1,73 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında yalnızca iletişim endeksi yüzde 1,19 kazandırırken, en çok kaybettiren sektör yüzde 3,04 ile ulaştırma oldu.

Küresel Piyasalar ve Yerel Gelişmeler

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ile ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarındaki belirsizlikler negatif bir seyir izlenmesine neden oldu. Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklanacak faiz kararının yanı sıra, tüketici güven endeksi ve haftalık istatistiklerin takip edileceğini belirtiyor.

Destek ve Direnç Seviyeleri

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın ise direnç konumunda olduğu değerlendiriliyor.

Ekonomistlerin Beklentileri

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin kasım ayında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentisinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.