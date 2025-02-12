Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi Yüzde 1,04 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 9.779,57 puan ile tamamladı. Bu durum, önceki kapanışa göre 103,22 puan bir azalmayı işaret ediyor. Gün içerisinde toplam işlem hacmi ise 102,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Endekslerinde Değişim

Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi ise yüzde 0,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran alan yüzde 3,61 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 2,50 ile taş toprak oldu.

Küresel Gelişmeler ve ABD Enflasyon Verileri

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olacağını belirtmesiyle karışık bir seyir gözlemleniyor. Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık yüzde 0,5, yıllık ise yüzde 3 oranında beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,3 artış kaydetti. Çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 olması bekleniyordu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Fed'in haziran ayında faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 40'ın altına geriledi.

Analist Görüşleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, Fed'in faiz indirimleriyle ilgili öngörülerin azalması sonucunda küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtiyor. Ayrıca yarın ülkemizde ödemeler dengesi, haftalık para ve yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıkacağı ifade ediliyor.

Teknik analize göre, BIST 100 endeksi için 9.800 ve 9.750 seviyeleri destek, 9.900 ve 10.000 puanları ise direnç konumunda. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık vermesini öngörüyor.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılı için 9 milyar 651 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceğini ve 2025 sonunda ise 19 milyar 909 milyon dolar olabileceğini tahmin ediyor.