Borsa İstanbul'da Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Raporu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 9.274,55, en yüksek ise 9.559,96 puanı görerek, günü %1,08 artışla 9.521,04 puandan tamamladı.
Endeks Performansı
BIST 100 endeksi, güne 112,72 puan ve %1,2 artışla 9.532,38 puandan başladı. Gün içinde 101,38 puan artarak 9.521,04 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,44, sanayi endeksi %0,37, hizmetler endeksi %0,56 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yatay bir seyir izledi.
BIST 30 Endeksi
BIST 30 endeksi, dün %1,38 artışla 10.490,83 puan seviyesinden işlem gördü. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı prim yaparken, 31'i gerileme gösterdi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.
Altın ve Döviz Kurları
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, gün içerisinde 2.554 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı değişim göstermeyerek 2 milyon 795 bin lira oldu.
Tahvil ve Bono Piyasası
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %37,16, bileşik getirisi ise %40,61 oldu.
Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doları alışta 33,8746 lira, satışta 34,0104 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 142,40 seviyelerinde işlem görmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %2,6 artışla 72,3 dolardan işlem görüyor.