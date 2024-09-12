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Borsa İstanbul'da Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, günü 1,08 değer artışı ile kapatırken, altın ve döviz kurları da güncel değerlerini koruyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:55
Borsa İstanbul'da Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Raporu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 9.274,55, en yüksek ise 9.559,96 puanı görerek, günü %1,08 artışla 9.521,04 puandan tamamladı.

Endeks Performansı

BIST 100 endeksi, güne 112,72 puan ve %1,2 artışla 9.532,38 puandan başladı. Gün içinde 101,38 puan artarak 9.521,04 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,44, sanayi endeksi %0,37, hizmetler endeksi %0,56 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yatay bir seyir izledi.

BIST 30 Endeksi

BIST 30 endeksi, dün %1,38 artışla 10.490,83 puan seviyesinden işlem gördü. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı prim yaparken, 31'i gerileme gösterdi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, gün içerisinde 2.554 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı değişim göstermeyerek 2 milyon 795 bin lira oldu.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %37,16, bileşik getirisi ise %40,61 oldu.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doları alışta 33,8746 lira, satışta 34,0104 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 142,40 seviyelerinde işlem görmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %2,6 artışla 72,3 dolardan işlem görüyor.

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