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Borsa İstanbul'da Gün Sonu Düşüş

BIST 100 endeksi yüzde 0,48 değer kaybederek günü 9.936,76 puandan kapattı. Sektörler arasında farklı kazançlar ve kayıplar görüldü.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:28
Borsa İstanbul'da Gün Sonu Düşüş

Borsa İstanbul'da Gündüz Düşüş Geldi

BIST 100 endeksi, İstanbul Borsa’da günü yüzde 0,48 oranında değer kaybederek 9.936,76 puan ile kapandı. Önceki kapanışa göre 48,17 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi ise 76,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Performansı

Analizlerde bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi ise yüzde 0,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 1,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,31 ile ticaret oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, resesyon korkularını artırarak satıcılı bir atmosfere sebep oldu. ABD'de özel sektör istihdamı, Ağustos ayında sadece 99 bin kişi artış göstererek, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İlerleyen Günler İçin Beklentiler

Yarın açıklanacak veriler, ABD ekonomisi hakkında daha fazla bilgi sağlayacak. Yurt içinde, hazine nakit dengesi ve Fitch Ratings’in beklenen Türkiye değerlendirmesi ön plana çıkacak. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.900 ve 9.750 puan seviyeleri destek, 10.200 ve 10.300 seviyeleri ise direnç konumunda değerlendiriliyor.

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