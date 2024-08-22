Borsa İstanbul'da Güne Yükselişle Başlangıç

Borsa İstanbul'da Yükseliş Eğilimi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,75'lik bir artışla 9.979,48 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışına göre toplam 74,69 puan değer kazandı.

Sektör Endekslerindeki Gelişmeler

Açılışta bankacılık endeksi %0,75, holding endeksi ise %0,44 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselişi %1,68 ile iletişim sektörü sağlarken, en fazla kaybı ise %0,65 ile spor sektörü yaşadı.

Dünya Piyasalarında Karışık Seyir

Dün borsa düşüş yaşayarak günü %0,78 oranında azalarak 9.904,79 puan ile kapattı. Küresel piyasalarda ise ABD'nin düzenleyeceği Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesinde karışık bir seyir gözlemleniyor.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşmanın ardından varlık fiyatlarında artabilecek oynaklık için sinyal vereceğini belirtiyor. Ayrıca, Fed’in önceki toplantısında güvercin duruşunun güçlenmeye devam ettiğine dikkat çektiler.

Gözler Ekonomik Verilerde

Bugün yurt içerisinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ile banka istatistiklerinin açıklanması beklenirken, yurt dışında da Jackson Hole Sempozyumu'ndan gelecek haber akışı ve yoğun makroekonomik verilerin takip edileceği bildirildi. Teknik analizler ışığında, BIST 100 endeksi için 9.900 ve 9.750 puanları destek, 10.000 ve 10.100 puanları direnç seviyeleri olarak belirtiliyor.