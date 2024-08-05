Borsa İstanbul'da İkinci Devre Kesici Uygulaması Gerçekleşti

Borsa İstanbul'da İşlemler Geçici Olarak Durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların %7'yi aşması nedeniyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye alındığını açıkladı.

Geçici Durdurma Süreci

Saat 10:25:09 itibarıyla uygulamaya alınan ikinci seviye devre kesici, borsa işlemlerinin tamamında duraklama yaşanmasına neden oldu. Bu durdurma, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasasında (BAP) işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

İşlemlerin Yeniden Başlaması

Borsa İstanbul'da sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar ve gayrimenkul yatırım fonları için saat 10:45:09'da tek fiyat emir toplama başlayacak ve 10:50:09'da eşleştirme yapılacaktır. İşlemlere 10:55:09'dan itibaren kaldığı yerden devam edilecektir.

VİOP'taki pay ve pay endeksleri ile BAP Pay Repo Pazarı'ndaki işlemler de 10:55:09 itibarıyla yeniden başlayacak, emir toplama süreci rastlantısal olarak 30 saniye içerisinde kesilecektir.