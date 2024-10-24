Borsa İstanbul'da Son Durum: BIST 100 Endeksi Artış Gösterdi

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Raporu

Bugün Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, 158,16 puan artışla 8.872,85 puandan kapanış yaptı. Gün içinde en düşük 8.779,05 puanı gören endeks, en yüksek 8.920,17 puana kadar yükseldi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kazanarak tamamladı.

Sektör Performansları

Mali endeks yüzde 1,59, hizmetler endeksi yüzde 2,11, sanayi endeksi yüzde 1,74 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Ayrıca, BIST 30 endeksi de 184,76 puan artışla 9.836,03 puandan kapandı.

Hisselerin Durumu

BIST 100'e dahil hisselerin yüzde 90'ı prim yaparken, sadece 9'u değer kaybetti. Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Değerli Madenler ve Dolar Kuru

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2.733 dolar seviyesinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 136 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan efektif kurda, doların alış fiyatı 34,1663 lira, satış fiyatı ise 34,3032 lira olarak belirlendi. Önceki efektif kur ise alışta 34,1771 lira ve satışta 34,3141 lira olmuştu.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 18:30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 151,90 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 74,3 dolardan işlem görmekte.