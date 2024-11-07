Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün %0,12'lik bir artışla 8.873,32 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta endeks, bir önceki kapanışa göre 11,00 puan ve %0,12 değer kazanarak bu seviyeye ulaştı.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,25 değer artışı kaydederken, holding endeksi %0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri içerisinde en yüksek kazanç, %0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı tarafında gerçekleşti, en çok kaybettirense holding sektörü oldu.

Dün Gerçekleşen İşlemler

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, %2,83 değer kazanarak 8.862,32 puandan günü tamamladı.

Küresel Piyasalar ve Fed Beklentisi

Küresel piyasalarda, ABD'deki başkanlık seçimlerinin Donald Trump tarafından kazanılmasının ardından karışık bir seyir gözlemleniyor. Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak para politikası kararı yatırımcıların dikkatini çekti. 5 Kasım'da yapılan 60. başkanlık seçiminde, Cumhuriyetçi aday Trump, rakibi Kamala Harris'i yaklaşık 5 milyon oyla geride bırakarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi.

Politika Beklentileri

Siyasi belirsizliklerin sona ermesinin ardından, gözler Fed'in alacağı karara çevrildi. Analistler, Jerome Powell tarafından yapılacak açıklamaların, izlenecek politikada önemli ipuçları sağlayabileceğini belirtiyor. Trump’ın izlemeyi planladığı politikaların enflasyonist etkilerine dair endişeler, Fed'in faiz indirimlerinde daha temkinli adımlar atmasına neden olabilir.

Piyasa İstatistikleri

Para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, yurt içindeki haftalık para ve banka istatistikleri ile beraber, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Fed'in faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin, 8.900 ve 9.000 puanlarının direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu vurgulandı.