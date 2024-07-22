Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'daki Hareketlilik

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,61 değer kazanarak 11.223,72 puana yükseldi. Bu süreçte toplam işlem hacmi 57,9 milyar lira oldu.

Sektör Performansları

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,52 puan artış gösterdi. Ancak bankacılık endeksi %0,39 değer kaybederken, holding endeksi %0,78 kazanç sağladı. Sektör endeksleri arasında madencilik %3,70 ile en çok kazanan olurken, finansal kiralama ve faktoring %2,61 değer kaybederek en çok gerileyen sektör oldu.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Analistler, ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrasında küresel pay piyasalarının belirsizlikler içerisinden temkinli bir başlangıç yaptığını aktarıyor.

Dünya çapında merkez bankaları, enflasyonla mücadele kapsamında uyguladıkları sıkı para politikalarının sonuna yaklaşırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

İzlenecek Veriler

Öğle sonrası ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verisinin takip edileceği ifade edilirken, analistler BIST 100 endeksi için teknik olarak 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.